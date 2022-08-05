مجلس عمداء جامعة الخرطوم يصدر عدداً من القرارات





عقد مجلس عمداء جامعة الخرطوم اجتماعه الدوري رقم (2) لسنة 2022م، اليوم الخميس الرابع من أغسطس، برئاسة مدير الجامعة بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، وحضور نائبه بروفيسور أحمد مضوي موسى، وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم آدم جمعة، أمين الشؤون العلمية بروفيسور علي عبدالرحمن رباح، وعميد شؤون الطلاب دكتور سليمان حماد ناصر، وعضوية المجلس.

وأمن الاجتماع على المضي في خطة معالجة تراكم الدفع عبر التوسع في التعليم الإلكتروني.

عقب إجازة وقائع الاجتماع السابق، استمع أعضاء المجلس إلى تنوير من السيد مدير الجامعة بروفيسور عرديب، ترحم فيه على أعضاء الأسرة الجامعية الذين انتقلوا الى جوار ربهم.

وهنأ الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى درجات علمية أعلى تنفيذاً لقرارات لجنة الترقيات في اجتماعهما الذي عقدته أمس الأربعاء الثالث من أغسطس الجاري.

وتطرق مدير الجامعة إلى سلسلة الزيارات التي نفذتها الإدارة العليا إلى مستشفيات الجامعة ووحداتها المختلفة جنباً إلى الاجتماعات مع المؤسسات من خارج الجامعة، والزيارات التي نفذها السفراء والمبعوثون الأجانب ومخرجاتها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتحدث عن جهود اتحاد الجامعات السودانية برئاسة جامعة الخرطوم في معالجة قضية الكوادر غير الأكاديمية بالجامعات.

وتلقى مجلس العمداء تقارير عن موقف الدراسة والامتحانات بمختلف كليات الجامعة، قدمها السادة العمداء، كما أجاز مجلس العمداء بالإجماع توصية السيد أمين الشؤون العلمية بروفيسور علي عبدالرحمن رباح بضرورة المضي في برنامج التعليم الإلكتروني واعتماده في كل كليات الجامعة بكافة المستويات (الدراسات العليا – البكالوريوس – الدبلوم)، ولكل الأساتذة بنسبة (60%) على الأقل من الجانب النظري، وذلك في حالة انتظام الدراسة، مع معالجة كافة الجوانب الفنية المطلوبة.

ووجه الاجتماع عمداء الكليات بتقديم الأعداد المخططة للقبول للعام الدراسي (2022 – 2023م) إلى أمانة الشؤون العلمية تمهيدا لرفعها إلى ادارة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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