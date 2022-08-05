جامعة الخرطوم تكتسح الجامعات السودانية وفقاً لتصنيف (ويبومتركس العالمي)





أحرزت جامعة الخرطوم المركز الأول على مستوى الجامعات السودانية في التصنيف العالمي وفقاً لـ (تصنيف ويبومتركس – يوليو 2022م)، حيث تميزت الجامعة على كافة الجامعات السودانية في معايير التصنيف العالمي الثلاثة وهي التأثير impact و التميز excellence الانفتاح openness، وقفز تصنيف جامعة الخرطوم في السجل العالمي للجامعات بمقدار (1,005) درجة، حيث ارتفعت إلى المرتبة (1,842) بعد ان كان ترتيبها رقم (2,847)، و (3,141) في التصنيف الذي سبقه.

وقال مكتب اعلام الجامعة في بيان اصدره اليوم انه على مستوى قارة أفريقيا ارتفع رصيد جامعة الخرطوم لتحل في المركز (42) مقارنة بالمركز (89) في تصنيف يناير 2022م، والمرتبة (119) في التصنيف الأسبق، وتقدمت الجامعة في الوقت نفسه بقوائم التصنيف العربي حيث أحرزت المركز رقم (53) مقارنة بالمركز (102) في التصنيف السابق، والمركز (113) في التصنيف الذي سبقه.

هذا، وتقدم السيد مدير الجامعة بروفيسير عماد الدين الأمين الطاهر عرديب بالتهنئة لأسرة جامعة الخرطوم على هذا التقدم الملحوظ، وجدد حرص الإدارة العليا للجامعة على إصلاح وتطوير الأنظمة التقنية بشبكة تقانة المعلومات، خاصة في ظل خطط الجامعة للتوسع في مجال التعليم الإلكتروني.

وثمن مجهودات كل الذين ساهموا في ترقية تصنيف الجامعة، وأكد التطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار.

سونا