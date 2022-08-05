إكتمال الترتيبات لتأهيل مطار الخرطوم الدولي ب200 مليون دَولار





أعلن المهندس المستشار سر الختم بابكر الطيب المدير العام لشركة مطارات السودان المحدودة إكتمال كل الخطط والترتيبات لتنفيذ المشروع التطويري لمطار الخرطوم الدولي وفق المعايير الدولية وذلك بتحديث الأنظمة لرفع مقدرات المطار مع تعزيز السلامة وخلق فرص إستثمارية .

وقال عقب توقيعه مذكرة تفاهم مساء الأربعاء الماضي بفندق كورنثيا لتطوير مشروع مطار الخرطوم الدولي مع شركة هايبر ديل المالية المشرفة علي المشروع وبحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم، قال أن عملية تطوير المطار ستحل اشكالات ازدحام الصالات وبطء إجراءات المسافرين والعمل اليدوي مشيراً الى أن تكلفة المشروع تبلغ 200 مليون دولار.

وعبر وزير المالية د. جبريل عن سعادته بهذا التعاون المشترك لتأهيل مطار الخرطوم الدولي بمجهود سوداني خالص داعياً الجميع للتعاون لتأهيل المطار وجعله في مصاف العالمية لتقديم أفضل الخدمات .

وأشار المهندس سعد أحمد محمد مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم الدولي لأهمية الصندوق الدولاري لتطوير المطار بإعتباره من المشاريع الإستراتيجية بالبلاد معلناً تعاون إدارة المطار مع جميع الأطراف للوصول بأهداف هذا المشروع الحيوي الي غاياته.

واكد سعي إدارته لتطوير المطار ورفع كفاءته التشغيلية عبر الإلتزام بالمعايير الدولية للسلامة والأمن والبيئة معلناً تشجيع الإدارة لفرص الإستثمار والدخول في شراكات إيجابية مع القطاع الخاص وقطع عهداً للشعب السوداني أن تقوم إدارة المطار بتنفيذ هذا الصرح العظيم (مشروع التطوير) إيماناً بأن السودان يستحق مطاراً بحجم تاريخه ليعكس ثقافته وحضارته.

من جانبه أكد السيد عصام عبدالرحيم مدير عام شركة هايبر ديل المالية أن رأس مال الصندوق يبلغ 200 مليون دولار ومدة تنفيذه عامين وقال أن الشركة متخصصة في انشاء صناديق الإستثمار وأضاف ان من المتوقع إرتفاع عائدات المطار بعد التأهيل الى 500 مليون دولار.

سونا