واشنطن تؤيّد مخاوف السودان ومصر بشأن سدّ النهضة





كشفت صحيفة واشنطن دوبلوميت أنّ الخلاف بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سدّ النهضة يرجع لإصرار كلٍ من السودان ومصر على معرفة كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا عبر السدّ أثناء مواسم الجفاف عبر اتّفاقٍ ملزمٍ وقانوني.

وأكّدت الصحيفة دعم واشنطن للمطالب المصرية السودانية كون النيل يعدّ مصدر الحياة بالدولتين.

ووصفت بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة، السبت، المطالب بالمشروعة.

وقالت الصحيفة، إنّ الدولتين لا تعارضان قيام السدّ، بل دعمتا قيامه وإنّ كلٍ من مصر والسودان طلبتا اعتماد اتّفاق يحلّ القضايا التي قد تظهر خلال فترات الجفاف الشديد وكمية الماء التي تتدفق من إثيوبيا إلى الدولتين، داعيةً إثيوبيا إلى التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتّفاقٍ.

باج نيوز