لجنة الامن والدفاع تتخذ عددا من القرارات الأمنية





عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعا مشتركًا طارئًا بين الخرطوم والجنينة عبر تقنية الزوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانقلابي القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو امس على ضوء التطورات الأمنية التي حدثت مساء امس بالحدود مع دولة تشاد والتي راح ضحيتها 18 مواطنًا على يد متفلتين تشاديين. وقال اللواء شرطة حقوقي سليمان اسماعيل خريف مدير شرطة ولاية غرب دارفور مقرر اللجنة الأمنية بالولاية في تصريحات صحفية ان الاجتماع المشترك بين لجنة أمن الولاية ومجلس الأمن والدفاع، بعد دراسة للوضع الأمني تم التوافق على عدد من التوصيات والقرارات. واكد ان الوضع الأمني في موقع الاحداث مستقر وهاديء وان القوات المشتركة متواجدة هناك لحماية الحدود. واشار إلى أن الاجتماع ناقش تداعيات الاحداث المؤسفة بمحلية سربا التي قام بها عدد من الجناة التشاديين بهجوم على الرعاة حيث قتل ثمانية عشر مواطنا وجرح سبعة عشر اخرين. واشار الي ان لجنة أمن الولاية عقدت عددا من الاجتماعات واتخذت قرارات تصب في صالح المواطن، مؤكدا حرص الحكومة على حماية حدود البلاد ومواطنيها.

صحيفة الجريدة