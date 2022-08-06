تصريح لمفوضية حقوق الإنسان بشأن “مقاهي الشيشة”





قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، إنها تابعت بقلق بالغ الحملة التي قام بها بعض أهالي وسكان حي العمارات لإغلاق مقاهي الشيشة دون اللجوء لأجهزة إنفاذ القانون، وعمدوا إلى تنفيذ القانون بأيديهم.

وعبرت المفوضية في تصريح صحفي، يوم الجمعة، عن قلقها البالغ لقيام البعض بمبادرات لأخذ ما يعتبرونه حقاً بالقوة وخارج نطاق القانون، وحذرّت من تنامي مثل هذه التوجهات، وطالبت السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وتجريم مثل هذه الحملات غير القانونية.

كما طالبت السلطات بمراجعة تراخيص جميع مقاهي الشيشة وخصوصاً التي تقع داخل الأحياء السكنية، ونادت بوضع ضوابط صارمة في منح تراخيص جديدة لمقاهي الشيشة بما في ذلك الضوابط الخاصة بمراعاة شروط السلامة البيئية والصحية.

وقالت المفوضية “في جميع الأحوال يجب تفعيل الرقابة الخاصة بمراعاة شروط السلامة البيئية والصحية، ومنع الأطفال من الدخول لهذه المقاهي”، كما حذّرت من خطورة عمالة الأطفال في هذه المقاهي.

صحيفة الصيحة