محامو الطوارئ: احتجاز ثلاث من قادة لجان المقاومة بمقر التحقيقات الجنائية





كشفت هيئة محامو الطوارئ، الخميس، عن توصلها لمكان ثلاث من أعضاء لجان المقاومة اختفوا قبل أيام ، وأعلنت العثور عليهم بمقر التحقيقات الجنائية.

وقال المحامون في بيان إنهم “توصلوا وبعد جهد حثيث ومتواصل إلى وجود ــ ثلاث مخفيين قسريًا ــ في مقر التحقيقات الجنائية هم: مصعب أحمد خيري “سانجو” وصابر إسماعيل وعاطف عثمان كمال”.وكشفت الهيئة عن موافقة النيابة العامة لأسر الموقوفين بزيارتهم ، لكنها أرجأت مقابلة المحامين لحين انتهاء التحقيق.

صحيفة الجريدة