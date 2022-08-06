مواطنون بودمدني يشتكون تراكم النفايات وانتشار الذباب والبعوض





شكا مواطنون بودمدني من تراكم النفايات واختلاطها بمياه الامطار خاصة باسواق المدينة والاحياء مع انتشار كثيف للذباب والبعوض وحذروا من كارثة بيئية وصحية فى حال استمرار غياب الدور الحكومي، واشاروا لانتشار الكثير من حالات الاسهالات والملاريا ، وارجعوا ذلك لسوء البيئة(على حد وصفهم) ، وقال المواطن يوسف الصديق : والله الحالة اصبحت لا تطاق خاصة في الموقف العام الذي اصبحت الرائحة فيه تزكم الانوف، واضاف : يا والي الجزيرة نرجوك قم بجولة حول السوق لترى بنفسك ما يحدث.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة