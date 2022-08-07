إكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة امتحانات الملاحق للصف الثامن





اكد الاستاذ الفاضل عبد المعطي مدير تعليم محليه مروي بأن كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة امتحانات الملاحق للصف الثامن اساس قد اكتملت وأعلنت كل المدارس جاهزيتها ابتداءً من يوم الاثنين 15 وحتي الخميس 18أُغسطس الجاري مبينا ان الجدول يسير بمعدل الجلوس لمادتين يوميا مشيرا الى ان عدد الطلاب الجالسين للملحق بلغ 1374طالبا وطالبه تم توزيعهم على 9 مراكز بوحدات المحليه المختلفة.

وناشد الفاضل العاملين في حقل التعليم المضي قدما بالعمليه التعليميه لتحقيق الغايات المنشودة داعيا أولياء الأمور المتابعة وتهيئة البيئه المناسبه.

سونا