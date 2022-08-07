توقعات الإرصاد: محافظة الحرارة بشقيها على قيمها المنخفضة في أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها المنخفضة في معظم أنحاء البلاد، وتوقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الشمالية، نهر النيل، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، شمال ، شرق ،وجنوب دارفور.

وتوقعت الإرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى، شمال. وسط .غرب دارفور.

كما سجلت البلاد أعلى درجة للحرارة اليوم بمدينة دنقلا 44 درجة، وسجلت أدنى درجة 17 بمدينة رشاد، وكانت سجلت ليوم أمس في مدينة دنقلا 44 درجة وأدناها 17 درجة في مدينة رشاد.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري، ويمر الفاصل المداري شمال كسلا، دنقلا، بجنوب وادي حلفا، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

كما توقعت الإرصاد أمطار رعدية في بورتسودان، شندي، الخرطوم، كسلا، حلفا الجديدة، الدويم، ودمدني، القضارف، سنار، الجنينة الأبيض، كوستي، أم بنين، أبونعامة، النهود، نيالا، رشاد، الدمازين، كادقلي، زالنجي، الضعين وبابنوسة.

وأشارت الهيئة في نشرتها الى أمطار متوسطة في كل من كريمة، عطبرة، الفاشر، وتوقعت زخات خلال فترة الليل في أبي حمد ودنقلا، وأن يكون الطقس مشمس في كل من وادي حلفا، حلايب وشلاتين.

سونا