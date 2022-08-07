الغرفة : المركزي والجمارك والمالية وراء عرقلة صناعة الدواء





كشف المتحدث الرسمي باسم غرفة مصنعي الأدوية مامون الطاهر عن معلوماتٍ خطيرة خاصة بصناعة الأدوية. وقال الطاهر في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل هناك دول أجنبية تحارب صناعة الدواء في البلاد، لافتاً إلى أن الصناعة توفر للدولة (243) مليون دولار سنوياً، وقلل من تأثير زيادة الدولار الجمركي في أسعار الدواء. وشدد الطاهر بأن البنك المركزي والجمارك والمالية هم من يعيقون صناعة الدواء. وقال هناك تحديات كثيرة وأهمها تدخلات القرارات الحكومية، وتدخلات بنك السودان مع الجمارك ووزارة المالية، مما تسبب في تعطيل عملية الإنتاج.

واعتبر ما يثار عن استمرار أزمة الدواء حديثاً استهلاكياً، وأشار إلى خروج مصانع من الدواء ولجوئها إلى تصنيع” الشبس”.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي