سودانيون بجنيف يسلمون الأمم المتحدة مذكرة بشأن تهريب الذهب





سلم تجمع السودانيين بسويسرا وبقية أنحاء العالم، مذكرة للأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن تهريب الذهب السوداني، وطالبت المذكرة التي سلمها وفد من تنفيذية التجمع ضم الأستاذة نعمات خيري، والأستاذ محمد سعيد، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة بجنيف، طالبت المذكرة الأمين العام للأمم المتحده والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومحكمة الجنايات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله من أجل الحفاظ على ثرواته القومية، وذلك بالتتبع الجنائي للمشاركين في عمليات تهريب الذهب السوداني والثروات السودانية الأخرى، واتخاذ مختلف الوسائل القانونية المقرة دولياً لإيقاف هذه الجريمة بحق الشعب السوداني وأجياله القادمة. وذكرت المذكرة أن عمليات تهريب الذهب السوداني تمت في ظل الانقلاب العسكري الدكتاتوري.

صحيفة الحراك السياسي