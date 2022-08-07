حماية المستهلك تطالب بتعديل إجازة الأمومة إلى (6) أشهر بأجر كامل





طالب دكتور ياسر ميرغني، رئيس جمعية حماية المستهلك، بتعديل إجازة الأمومة إلى (6) أشهر بأجر كامل وأسبوعين إجازة للأب، وذلك دعماً للاهتمام بالرضاعة الطبيعية، وقال د. ياسر في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس السبت، الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع الهيئة السودانية لحماية المستهلك بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، قال على الدولة أن تتخذ الإجراءات القانونية لتعزيز صحة الطفل من خلال انشاء أماكن آمنة للرضاعة الطبيعية في مكان العمل تمكن الأم من إرضاع طفلها، والحصول على رعاية أطفال جيدة، وحذر من مخاطر الآليات الصناعية البديلة للرضاعة الطبيعية.

من جانبها أكدت دكتورة نهى عبد الفتاح صالحين ممثلة وزارة الصحة الاتحادية اهتمام الوزارة ببرنامج صحة الطفل والرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية هي حجر الزاوية في بقاء الرضع والأطفال الصغار على قيد الحياة، وهي المصدر الأفضل لتغذية الرضيع، وتعزيز نمو دماغه، فضلاً عن الفوائد الأخرى التي تستمر مدى الحياة لدى كل من الأم والطفل. وأضافت د. نهى أن الوزارة تسعى جاهدة لإجازة القوانين المساعدة للرضاعة الطبيعية، مشيرة الى تحسن ملموس في برنامج الرضاعة الطبيعية خلال الأعوام 2010-2018 إلى نسبة 70% قامت به الوزارة، وأكدت د. نهى على اعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، تليها الرضاعة الطبيعية المستمرة مع الأغذية التكميلية المناسبة حتى بلوغ الطفل عامين فأكثر، بوصفها خط دفاع قوي ضد جميع أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة، بما في ذلك الهزال والسمنة، والعديد من الأمراض المعدية، فضلاً عن تعزيز العلاقة ما بين الأم وطفلها.

صحيفة الحراك السياسي