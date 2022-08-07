عضو السيادي عقار يلتقي رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان





شدّد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير على ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سير الأداء بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، بما يمكنها من الإضطلاع بدورها وتنفيذ مهامها في مجالات العون الإنساني وحقوق الإنسان.

وأمن لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة دكتور رفعت ميرغني ، على أهمية تضافر الجهود الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، للنهوض بالوضع الإنساني لولايات السودان المختلفة لبسط السلم والأمن والإستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأوضح دكتور رفعت ميرغني رئيس المفوضية، في تصريح صحفي، أن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة، على المهام والتحديات التي تواجه أداء المفوضية بولايات السودان المختلفة وإقليم النيل الأزرق على وجه الخصوص، مبيناً أن عضو مجلس السيادة، أبدى تفهماً لدور ومهام ورسالة المفوضية، مؤكدا استعداده التام لدعم ومساندة المفوضية لاداء رسالتها على أكمل وجه.

وكالة سونا