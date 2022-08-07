الغُرف الصناعيّة تُهدِّد بإيقاف الإنتاج والبيع





هدّدت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية باتخاذ قرارات تصعيدية لمناهضة زيادة الدولار الجمركي.

وحدّدت ثلاثة خيارات تتمثل في إيقاف البيع والإنتاج والدخول في إضراب (3) أيام، وأكّدت اللجنة مخاطبة المجلس السيادي ووزير المالية على أن تكون الصناعة أو لا تكون، مؤكداً أن الإضراب سيكون شاملاً باستثناء مصانع الأدوية لارتباطها بحياة الناس.

وحذّر الأمين العام للغرفة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس في مؤتمر صحفي أمس من انهيار القطاع بسبب الضربات المتتالية للقطاع الصناعي، وأشار إلى أن القطاع عانى الضربات المتتالية في زيادة الكهرباء والجبايات المُتعدِّدة والضرائب.

صحيفة الصيحة