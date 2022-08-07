وفاة والد المطربة المصرية بوسي.. هل تجاوزا الخلاف قبل الموت؟





توفي محمد شعبان، والد المطربة الشعبية المصرية بوسي، صباح الأحد، عن عمر يناهز 77 عامًا متأثرًا بأمراض الشيخوخة.

ولم تعلن بوسي حتى هذه اللحظة خبر وفاة والدها، خاصة بعد بروز خلافها معه مؤخرًا، وتصريحه على الملأ بأن ابنته لا تسانده في أزمته الصحية.

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لكن تقارير صحفية كشفت عن إتمام المصالحة بين بوسي ووالدها قبل وفاته، وقيل إنها أرسلت إليه أضحية العيد ومبلغًا ماليًا لمساعدته على مصاريف العلاج.

وأعلنت خبر الوفاة الممثلة المصرية برلنتي فؤاد، قائلة: “خبر حزين جدا لا إله إلا الله، ربنا يرحمك يا عم محمد يا طيب، كان قلبك حاسس”.

وأضافت الممثلة المصرية الشابة: “رحت عند ربنا اللي أحسن من الكل. عم محمد شعبان والد المطربة بوسي. ادعوا له بالله عليكم”.

خلاف بوسي ووالدها

كان المطرب الشعبي المصري سعد الصغير أجرى لقاء تلفزيونيا مع والد بوسي، فبراير/ شباط الماضي.

وخلال اللقاء، طلب “الصغير” من والد بوسي توجيه رسالة لابنته، فرد باكيًا: “حقك عليا يا بنتي، متزعليش، واحد لعب بدماغي وخلاني أعمل كده”.

وقبل ذلك اللقاء، اشتكى والد بوسي في يناير/ كانون الثاني من قلة تواصل ابنته معه، وقال إن آخر تواصل بينهما كان عندما أرسلت له مبلغًا ماليًا منذ 5 سنوات.

وأضاف والد بوسي: “محدش بيسأل عليا منذ فترة كبيرة، وآخر مرة مكالمة وسؤال من ابنتي بوسي منذ عامين، وهناك حالة جحود من بنتي معايا، وأنا مش أب جاحد”.

العربيه نت