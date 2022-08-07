“مقطع فيديو مُثير”.. شاهد ثبات مصلين فاجأتهم زخات المطر أثناء أداء الجمعة بسوق ليبيا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُثير يظهر ثبات مصلين فاجأتهم زخات المطر أثناء صلاة الجمعة، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وفي مشهد لافت أدى مصلون صلاتهم وسط تساقط زخات الأمطار، بمسجد بسوق ليبيا في أمدرمان دون اكتراث لمفاجأة الطقس، وانهمار المياه على رؤوسهم.



ولاقى المقطع إعجاباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وعلق البعض بقول الله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

الخرطوم: (كوش نيوز)