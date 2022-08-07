شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تبهر مواقع التواصل بإلقاء أبيات للشاعر الراحل “صلاح أحمد إبراهيم”





أبهرت الطبيبة وكاتبة المحتوى أميرة النور، مواقع التواصل، بإلقاء أبيات رائعة للشاعر الراحل “صلاح أحمد إبراهيم”

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأميرة النور، وهي تلقي قصيدة (قصة من أمدرمان) للشاعر السوداني صلاح أحمد إبراهيم.



والتي يقول في مطلعها: ورميت رأسي في يديما تنفع الشكوى،، وشعرك جف بالشعر الخيال،، وكأن راسي في يدي،، روحي مشقشقة،، بها عطش شديد للجمال،، وعلى الشفاه الملح واللعنات ،، والألم المحنط بالهزال ،، وكان رأسي في يدي ،، ساقاي ترتجفان من جوع،، ومن عطش ومن فرط الكلال،، وأنا أفتش عن ينابيع الجمال.

الخرطوم: (كوش نيوز)