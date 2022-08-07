شاهد بالفيديو: انقطاع الكهرباء أثناء إحياء حفل زفاف والجمهور يعلق” العريس ماكج لكن موظف الكهرباء لايرحم”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انقطاع التيار الكهربائي أثناء إحياء حفل داخل إحدى صالات الافراح بشكل مفاجئ غير متوقع.



وبحسب مشاهدات محررة (كوش نيوز) فقد كان اهل العروسين فرحين بالحفل ويتمايلون طربا مع الأغاني ولكن الكهرباء لم تجعلهم يكملون تلك الفرحة اذ انقطع التيار الكهربائي داخل الصالة وأصبح الكل في حالة من التعجب الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يعلقون ” العريس ماكج لكن موظف الكهرباء لايرحم”.

الخرطوم:(كوش نيوز)