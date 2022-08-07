حكاية مدهشة لقهوة على طريق سريع في السودان





الصورة أعلاه لقهوة واستراحة في طريق كريمة دنقلا الكيلو 86 وهي تفتح مباشرة في الظلط وبها مزيرة واستراحة ومصلي صغير…

صاحب القهوة اسمه علي محي الدين من سكان دنقلا ويعمل في القهوة من زمن طويل…

الشئ الجميل في صاحب القهوة يقوم باعداد الشاي والقهوة في السيرمس والسكر بره وكذلك البسكويت ويذهب لعمله في مزرعته جوار القهوة…

وعندما ياتي المسافرين يشربوب الشاي والقهوة ويضعون القروش في كرتونة فوق الطربيزة..

قابلته هذه المرة وانا في طريق العودة من دنقلا وقلت له ممازحا انا كتيير بجي اشرب وافوت مابخت لي قروش فتبسم وقال لي نحن اصلا عاملنها للعندو وللماعندو واضاف قائلا انني اجد اضعاف ما اقوم ببيعه داخل الكرتونة…

التحية لهذا الرجل الاصيل ولكل النوبيين

Tarig ELtaib

