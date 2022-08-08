تكوين لجنة لمتابعة حالات جدري القرود بالجزيرة





أصدر دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة اليوم القرار رقم (81) لسنة 2022م بتكوين لجنة لمتابعة حالات جدري القرود ، وسمى القرار مدير عام مستشفى الأمراض الجلدية رئيسا ومدير الطب العلاجي نائبا للرئيس وعضوية مديري المعامل وبنوك الدم وتعزيز الصحة وصحة البيئة والطوارئ الصحية .

هذا و قد حدد القرار مهام اللجنة بمتابعة حالات الإشتباه بالولاية ومتابعة البروتوكولات العلاجية والوقائية وأخذ عينات لحالات الإشتباه ومتابعة الإجراءات المطلوبة بالاضافة لنشرالوعي الصحي .

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