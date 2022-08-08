بالفيديو.. في وضح النهار لصوص يسرقون متجر مجوهرات في 45 ثانية





نفذ 4 لصوص عملية سطو على محل مجوهرات وسرقوا معظم مقتنياته خلال 45 ثانية في وضح النهار بمدينة نيويورك الأمريكية، ثم لاذوا بالفرار.

وتمكن اللصوص الذين ارتدوا أقنعة سوداء من سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على مليوني دولار، بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية.

ورصدت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، لحظات تنفيذ اللصوص عملية السرقة حيث فتح شخص باب المتجر ووقف عنده فيما بدا تغطية لجريمة السرقة، ثم سرعان ما دخل لصان يرتديان ملابس سوداء وأقنعة، وتبعهما ثالث، ثم حطم أحد اللصوص الصناديق الزجاجية في المتجر بمطرقة، في حين سرق آخران المجوهرات ووضعها داخل كيس كبير.

ووقعت الجريمة عند الساعة 2:30 ظهر الجمعة، ولم تستغرق سوى 45 ثانية قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار.

وقال شهود عيان، وفق سكاي نيوز عربية، إن جريمة السرقة كانت مخططة للغاية، فضربات المطرقة كانت قوية جدا إلى درجة أنهم كانوا يعتقدون أنهم يسمعون طلقات نارية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على اللصوص.

صحيفة البيان