الارصاد تتوقع هطول امطار متفرقة بالولايات





توقعت هئية الارصاد الجوي هطول أمطار تتراوح مابين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة في اجزاء متفرقة من الولايات .

موضحه صور إنتشار السحب الرعدية الممطرة في أجزاء من ولايات ( البحر الاحمر، نهر النيل، النيل الأبيض، كردفان الكُبرى ) حيث من المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار تتراوح مابين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

ونوهت المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة .

و على العاملين في مناطق التعدين عن الذهب خاصة بولاية نهر النيل أخذ الحيطة والحذر.

سونا