بالفيديو.. طير غاضب يرعب حراس غابة.. ماذا حدث؟





طارد طير ” غاضب سيارة حراس الحياة البرية، الذين كانوا يقومون بعمليات تفتيش اعتيادية في ولاية كوينزلاند شمال شرقي أستراليا، ما أدى إلى بث الرعب في صفوفهم، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووثق شريط فيديو سجله أحد الحراس لحظات مطاردة الطائر” شبنم” لسيارتهم، بينما كانوا في دراجاتهم الرباعية.

ويشبه “الشبنم” طير بالنعامة ، وهو لا يستطيع الطيران، وبسبب حجمه الضخم. ويملك طير “الشبنم” قدرة كبيرة على توجيه ضربات قاتلة للبشر عبر مخالبه الثلاث التي يبلغ طول الواحد منها 10 سم.

ويعد هذا الطير الأكثر خطورة في العالم، رغم طبيعته الخجولة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الشبنم منحيا تحت فروع الشجر المحيطة بطريق ترابي، قبل أن ينطلق بسرعة كبيرة خلف دراجات الحراس.

ولم يظهر الطائر المفترس أي علامة من علامات بطء الحركة، خلال مطاردة الدراجات النارية.

وقال كاميرون ويلسون، وهو أحد الحراس، إنه كان أول من لاحظ وجود الشبنم، إذ شعر بحركة غير عادية خلفه، وعندما استدار رأى الطائر وهو يسير بسرعة كبيرة نحوه.

وعلقت دراجة ويلسون، أثناء المطاردة، في عائق صغير، وظل هناك لمدة 8 دقائق حدّق فيها بالحيوان الشرس، الذي وقف بعيدا، قبل أن يأتي أحد زملائه ويلسون ويخرجه من العائق.

وبعدها بدأت رحلة جديدة من مطارد الطائر للحارسين، قبل أن ينتقل لملاحقة مجموعة أخرى من الحراس، لكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى.

صحيفة البيان