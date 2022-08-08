هزة أرضية بقوة 3.47 ريختر تضرب مصر





سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر اليوم الاثنين، هزة أرضية على بعد 17 كم شمال غرب مدينة سوهاج.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى :

-وقت الحدوث والقوة : 52: 44 : 11 صباحا بالتوقيت المحلي

– القوة : 3.47 درجات على مقياس ريختر

خط العرض : ٢٦,٦٤ شمالا

خط الطول : 31,56 شرقا

العمق 5.5 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

البيان