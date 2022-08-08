شاهد بالفيديو: صلاح ولي يثير الجدل بمنصات التواصل من جديد ويطلب من رجل قلع (..) أمام الجمهور





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله المطرب الشاب صلاح ولي يتغني في حفل يحييه باحدي صالات الأفراح حيث وثق بعض الحضور على كاميرا هاتفه لحظة نداء ولي لي رجل آخر باسمه ليطلب منه قلع “الجاكيت” أمام الجميع.



و بحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) كان يتغني ولي في الحفل ومن غير سابق إنذار ذكر اسم شخص في الحفل وهو ممسكا المايك ليطلب منه قلع “الجاكيت” وينطلق للتغني في الحفل بكل حماس وسط إعجاب كبير حظي به من جمهوره ومتابعيه الذين بتعجبون من مايفعله في حفلاته.

الخرطوم:(كوش نيوز)