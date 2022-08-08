ترك يحذر من إعاقة مبادرة نداء أهل السودان





أطلق الناظر محمد الأمين ترك، تحذير شديد اللهجة من إعاقة مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، وهدد بأنه سيكون له حديث حال إعاقة المبادرة.

وقال ترك لدى مخاطبته اللقاء التنويري والتفاكري مع الإدارات الأهلية بقاعة الصداقة ظهر اليوم، إن من يرأس المبادرة الخليفة الطيب الجد ود بدر لا يرغب في منصب رئيس مجلس سيادة أو مجلس الوزراء، فقط يريد إخراج البلاد إلى بر الأمان.

كما اشار ترك أيضاً الى مفاوضات قال إنها تجرى تحت الترابيز، وقطع بأن عودة الاوضاع لما قبل قرارات 25 اكتوبر التصحيحية غير ممكنة، مشيرا الى ان مثل هذه الافعال ستقود البلاد الى التشظي .

وكالة سونا