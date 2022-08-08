السودان يناقش الاستحواذ على مقاتلات صينية تمنحه لقب “أفضل وأقوى سرب في أفريقيا”





كشفت صحف متخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، عن تخطيط دولة عربية لشراء مقاتلة صينية من فئة ” J-10C”، الأمر الذي قد يمنح تلك الدولة لقب “أقوى سرب أفريقي”.

أشارت صحيفة “ميلتاري واتش”، في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى أن وزارة الدفاع السودانية قد بدأت محادثات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طراز “J-10C”.

وبحسب المقال الذي حمل عنوان “السودان يناقش الاستحواذ على مقاتلات صينية من طراز J-10C: سرب جديد قد يكون الأفضل في أفريقيا”، فإنه بعد أحداث نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، التي أطاحت بشخصيات رئيسية مدعومة من أوروبا والولايات المتحدة من السلطة في الخرطوم، عادت الحكومة لتجديد وتوسيع العلاقات الدفاعية مع الصين وروسيا.

وبينت الصحيفة أن المقاتلة قيد الإنتاج حاليا وعلى نطاق أكبر من أي مقاتلة أخرى باستثناء “إف 35” الأمريكية، حيث تمتلك الصين لوحدها 200 مقاتلة، وبدأت باكستان بتشكيل وحدتها الأولى في فبراير/ شباط عام 2022.

وتتميز المقاتلة بقدرات “هائلة” في طريقة الهبوط وتنفيذ العمليات المضادة للملاحة، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من صواريخ المواجهة مثل “YJ-91” وكذلك كبسولات الصواريخ لتنفيذ ضربات على ارتفاعات منخفضة.

وأكد المقال أن المقاتلة “ستحدث ثورة في قدرات الحرب الجوية السودانية وتوفر فوائد سهولة أكبر في الصيانة وتكاليف تشغيلية أقل للطائرات.

سبوتنيك