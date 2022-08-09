مصادر : التحقيق مع الصيّاد تضمن اسئلة عن الثُوار ومصادر تمويلهم





كشفت والدة المشتبه بِه في بلاغ مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية وعضو كيان غاضبون بلاحدود حسام منصور الصيّاد ، السيدة رحاب جهينة لـ(الجريدة) عن تدهور صحة ابنها وارتفاع درجة حرارة جسده جراء تحرك الرصاص (الخرطوش) المنتشر في اجزاء عديدة منه واصابته بالإعياء متخوفة من تفاقم وضعه الصحي.وقالت أن السلطات بدأت في استجوابه والتحقيق معه.

وسربت مصادر لـ(الجريدة) حيثيات الاستجواب مع الصيّاد مشيرة إلى أنه تضمن اسئلة ذات منحى بعيد عن مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية وخاصة بالثورة والثُوار ومصادر دعم وتمويل الحِراك الثوري الذي يشهده الشارع منذ انقلاب 25 اكتوبر.

وأكدت مصادر قانونية لـ(الجريدة) احضار افراد من شُرطة التحقيقات الجنائية “الأحد” الـ7 من أغسطس الماضي كُلاً من” مصعب سانجو ومايكل وثائر أخر يُدعى عاطف” إلى محكمة بحري على الرغم من عدم تدوين أي بلاغات أو توجيه تُهم بعينها ضدهم.

ورجحت اعتقال عُضو لجنة مقاومة الشجرة الحماداب والمتحدث باسمها “مصعب سانجو” وتحويله إلى مقر التحقيقات الجنائية بمدينة بحري لاستجوابه ضمن بلاغ مقتل الرقيب بالاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة “ميرغني الجيلي” الذي لقي حتفه في مارس الماضي على مقربة من محيط القصر الرئاسي وصدرت العديد من البيانات التابعة لجهات حكومية تؤكد مقتله والتمثيل بجثته على يد متظاهرين.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة