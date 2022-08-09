تجمع المهنيين يعتذر عن المشاركة في ورشة الترتيبات الدستورية





اعتذر تجمع المهنيين السودانيين عن المشاركة في ورشة عمل الترتيبات الدستورية التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

وقال التجمع في بيان تحصلت عليه “الجريدة” ان قرارهم بعدم المشاركة في الورشة بسبب ان المنهج الذي يتبناه تجمع المهنيين السودانيين في أي خطوة تتعلق بالترتيبات الدستورية في إطار عملية صناعة الدستور منهج قائم على المشاركة القاعدية واسعة النطاق والذي يؤسس لعملية ديمقراطية يكون فيها الشعب وقوى ثورته الحية الضامن والحارس لتحقيق أهدافه وبسبب ان مسألة الترتيبات الدستورية، محل ورشة العمل، هي محل نقاش وحوار بواسطة القوى الثورية وقواعدها وقد صدرت عدة مواثيق من ضمنها مبثاق استكمال ثورة ديسمبر المجيدة الصادر من تجمع المهنيين السودانيين (ميثاق استكمال ثورة ديسمبر المجيدة) في نوفمبر 2021م ومواثيق لجان المقاومة في الولايات والخرطوم بالإضافة الى (إعلان استكمال مطالب ثورة ديسمبر – نحو تغيير وطني جذري بقيادة الجماهير) ، وغيرها من المواثيق والاوراق والتي الآن هي محل بحث وتنقيح بواسطة القوى الثورية الحية تمهيداً للوصول الى ميثاق شامل ومتفق عليه ليكون هو الأساس للترتيبات الدستورية، لذلك يرى تجمع المهنيين أنه من الأجدى دعم هذه الجهود وتجنب القفز الفوقي الذي اثبتت التجربة السابقة عدم جدواه وسيؤدي إلى ذات النتائج.

الخرطوم: عيسى جديد

صحيفة الجريدة