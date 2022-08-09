وزارة الري تحذر من كارثة تهدد خزانات السودان





حذرت وزارة الري والموارد المائية، من إرتفاع معدلات الخطورة على الخزانات والمواطنين بالقرب منها خلال موسم الفيضان الحالي. وكشف خطاب رسمي من إدارة سلامة الخزانات إلى مدير الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري تحصلت “الجريدة” على نسخة منه أن الأوضاع تنذر بكارثة حقيقية. وبحسب الخطاب فإن معدلات الخطورة غير المسبوقة تعود إلى أن الكادر الموجود حاليا في إدارة الخزانات غير كافي لإدارة الفيضانات و التمرير بصورة آمنه للمنشآت و المواطنين، خاصة في ظل الحاجة للعمل بصورة متواصلة والتعامل مع أي طوارئ ممكنة.

كما أشار الخطاب الى توقف أعمال مراقبة ومتابعة تقييم السدود بكل الخزانات ، خاصة قياسات أجهزة الرصد وقياسات التسريب ، والتي يقوم بها فنيين وعمال مهرة ، عمل معظمهم في تركيبها ومعايرتها وقياسها خلال فترة التشييد في سد مروي وتعلية خزان الروصيرص ، ومجمع سد أعلى عطبرة وستيت.

الخرطوم: علي العرش

صحيفة الجريدة