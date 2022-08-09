الشيوعي : محاولات الهروب من الانقلاب تسببت في استمراره





استهجن الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، تصريحات رئيس البعثة الأممية، فولكر بريتيس، التي حذر فيها السودانيين من ان الوقت ليس في صالحهم في ظل الوضع الراهن.

وقطع فضل ان ما وصفها بمحاولات الهروب من الإنقلاب تسببت في استمراره كل هذا الوقت، وأبان فضل في تصريح لـ(الجريدة) ان كل ذلك يأتي في سياق إعادة فتح الطريق امام البعثة الأممية مجددا والبحث عن موطئ قدم لمن اسماهم بقادة الانقلاب.

وأغلق فضل الباب امام تلك الخطوة وشدد على ضرورة محاكمة كل الذين قاموا بالانقلاب ومحاسبتهم من أجل ايجاد حل سياسي للأزمة، وذكر انه لا يمكن ايجاد أي حل في ظل وجود من وصفهم بجماعة (الموز) ومؤيدي الانقلاب، ورأى ان الحل يكمن في عملية إسقاط الانقلاب فقط لا غير ذلك عبر التمسك باللاءات الثلاثة ” لاشراكة لا مساومة لا تفاوض”.

وانتقد فضل فكرة ما وصفه بالحوار السوداني السوداني لجهة ان الحركة الجماهيرية تخطت ذلك وسارعت بعمل مواثيق عديدة وتوصلت للتفاهم فيما بينها، وأردف:” الآلية الثلاثية ظلت تتعامل مع السودانيين دون رؤية محددة“.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة