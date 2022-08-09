لسبب غريب.. بريطانيا تلزم ركاب الطائرات بشحن هواتفهم قبل الصعود





أمر مسؤولو الخطوط الجوية البريطانية، مرتادي المطارات بضرورة شحن هواتفهم المحمولة وأجهزتهم اللوحية قبل الصعود على متن الطائرة.

وجاء هذا الأمر، بحسب «lad bible»، تزامنًا مع بدء كثيرين لعطلاتهم الصيفية.

ووفق المنقول، إذا لم تكن الأجهزة الإلكترونية مشحونة بالكامل، سواء كان ذلك الهاتف أو الـ «لاب توب» أو أجهزة ipad، فيمكن نزعها إذا طلب الأمن ذلك من الراكب.

وبحسب المدوّن عبر الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة، لابد على الراكب أن «يتأكد من شحن أجهزته الإلكترونية قبل السفر. إذا لم يتم تشغيل جهازه عند الطلب، فلن يُسمح لك بحمله على متن الطائرة».

فيما أوضحت الخطوط الجوية البريطانية هذه القاعدة وقالت: «يمكنك عمومًا أن تأخذ أشياء كهربائية وإلكترونية في يدك، أو حتى أمتعتك المسجلة، لكن عليك اتباع تعليمات سلامة محددة».

وأردفت: «قد يطلب منك موظفو أمن المطار تشغيل الأجهزة الإلكترونية أو التي تعمل بالبطاريات، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والكتب الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لإثبات وظيفتها. إذا لم تتمكن من القيام بذلك فلن تتمكن من أخذ جهازك معك».

وتابعت الخطوط الجوية البريطانية: «يُرجى التأكد من شحن أي عناصر في حقيبة يدك بالكامل وتشغيلها قبل وصولك إلى المطار. إذا لم يكن جهازك مشحونًا، فيرجى وضعه في أمتعتك المسجلة. أما إذا كان جهازك متصلًا، فتأكد من عدم استنفاد الطاقة فيها أثناء الجزء الأول من رحلتك، لأن نقاط الشحن في المطارات قد تكون محدودة للغاية وقد تحتاج إلى محول».

الولايات المتحدة سبّاقة

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي أول من أدخلت تدابير السلامة داخل مطاراتها، وسرعان ما تبعتها المملكة المتحدة.

وسبق وأن أوضحت إدارة الأمن الأمريكية «tsa»: «أثناء الفحص الأمني ، قد يطلب الضباط أيضًا من المالكين تشغيل بعض الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، ولن يُسمح باستخدام الأجهزة التي لا تعمل بالطاقة على متن الطائرة».

من جهتهم، ذكر خبراء من وكالة التأمين الأمريكية «international citizens insurance»: «إذا لم تتمكن من تشغيل أجهزتك عندما يطلبها أفراد الأمن فيمكنهم أخذها منك، مما يعرض عطلتك للخطر».

كذلك هناك شيء آخر يجب الانتباه إليه بحسب هيئة الطيران المدني البريطانية، وهو أن «لوائح أمن الطيران في المملكة المتحدة تحظر نقل السوائل بما في ذلك المواد الهلامية في حقائب اليد عبر نقطة أمان الركاب في حاويات أكبر من 100 مل».

المصري لايت