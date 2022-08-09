الزراعي يوجه فروعه بإلغاء شرط ربط التمويل بالتأمين





كشف مقرر اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري، عبدالله الماحي، عن توجيه مدير عام البنك الزراعي لأفرع الولايات بعدم إلزامية ربط التمويل بالتأمين الزراعى.

وأكد في حديثه لـ (السوداني) أن التوجيه صدر أمس من المدير العام وسترسل خطابات إلى أفرع الولايات اعتبارا من اليوم الثلاثاء بإلغاء شرط التمويل بالتأمين الزراعى، وطمأن الماحي كافة مزارعى القطاع المطرى بأنه لا يوجد شرط تأمين على التمويل وعليهم بالتوجه إلى أفرع البنك الزراعى بولاياتهم ومحلياتهم للشروع فى عمليات التمويل دون شروط.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني