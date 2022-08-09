رئيس حركة العدل والمساواة بإسرائيل يكشف عن اتصالاتٍ مع تل أبيب





أكَّد رئيس مكتب حركة العدل والمساواة بإسرائيل عثمان زكريا بنقو أن العديد من السودانيين بإسرائيل يحملون الإقامة المؤقتة، بجانب أن القليل منهم يحملون إقاماتٍ بمزايا محددة تحرمهم من بعض الحقوق. وقال بنقو في حوار مع (الحراك) ـ ينشر بالداخل، إن هذه السياسات دفعت الكثير من اللاجئين السودانيين للهجرة صوب المهاجر البعيدة والباردة في كندا لسهولة إجراءات استيعاب اللاجئين فيها، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو هدفت إلى ترحيل طالبي اللجوء السودانيين إلى بلد ثالث، لولا أن المحكمة العليا قد حسمت القضية لصالح اللاجئين بمنحهم الإقامة المؤقتة. وطالب بإيجاد آلية للتبادل الدبلوماسي بين الخرطوم وتل أبيب، لافتاً إلى أن مكتب الحركة في إسرائيل من المكاتب الفاعلة ببرامجها وأنشطتها السياسية، كاشفاً عن لقاءاتٍ جمعتهم بأعضاء الائتلاف الحكومي السابق.

الخرطوم ـ سيف جامع

صحيفة الحراك السياسي