قيادي بالحرية والتغيير: فولكر يسعى لشرعنة الانقلاب و(يتغزل) في البرهان





سخر القيادي بقوى الحرية والتغيير ـ الناطق باسم البعث، عادل خلف الله، من الرسائل السياسية التي حواها مقال الوسيط الأممي فولكر بيرتس، وقال خلف الله في تصريح مقتضب لـ(الحراك): المبعوث الأممي غير مستوعب لطبيعة الأزمة والتي نتجت لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، أضحت لن تجدي معها أي وساطة أو حلول سوى إسقاط الانقلابيين، متهماً في ذات الوقت فولكر بمحاولة شرعنة الانقلاب بجانب تغزله في البرهان.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي