سحب موظفي المواصفات والزراعة من الموانئ بسبب استيلاء شباب البجا على مكاتبهم





قررت هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة الاتحادية (الحجر الزراعي)، سحب موظفيهما من الموانئ إلى حين إشعار آخر. وعزا عضو جمعية عمال الشحن والتفريغ بالموانئ، عثمان الحسن أوشيك، لـ”الحراك” الخطوة بسبب إغلاق شباب البجا الأحرار مكاتب المواصفات والحجر الزراعي بالموانئ، ومنعهم من مباشرة أعمالهم.

وأكد أوشيك أن الخطوة تسببت في حدوث شلل تام بالموانئ، وأدت لتكدس (4) بواخر محملة بالسلع الاستراتيجية، مثل الدقيق، والسكر، فيما كشف عن إيقاف (15) ألف عامل من العمل بمختلف الوظائف، جراء إغلاق مكاتب الهيئة والحجر الزراعي، بجانب استمرار إضراب غرفة المستوردين عن تسديد رسوم الجمارك، احتجاجاً على زيادة سعر الدولار الجمركي، مبدياً مخاوفه من عودة إغلاق الميناء، مجدداً ما لم تتدخل الحكومة لاحتواء الأمر قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي