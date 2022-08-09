مفوضية حقوق الإنسان وديوان المظالم يبحثان تصميم برنامج شراكة متكامل





استقبل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت ميرغني عباس الأمين اليوم، وفد ديوان المظالم العامة برئاسة د. إحسان بابكر الرئيسة بالإنابة.

وتناول اللقاء التعريف بأدوار المؤسستين والعلاقة بينهما، وسبل تفعيلها والتعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.

وأبدى د. رفعت سعادته بالزيارة، مؤكداً على دور الديوان المهم في هذه المرحلة، داعياً إلى تكامل الجهود بين المؤسستين في رد الحقوق وإقامة الأنشطة والورش في مجال حقوق الإنسان.

واتفقت المؤسستان على مواصلة التواصل والعمل على تصميم برنامج شراكة متكامل في أقرب وقت.

صحيفة الصيحة