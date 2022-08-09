الشامبو المضاد لقشرة الرأس.. احذر من الخطر





أعلن أطباء أن للشامبو المضاد لقشرة الرأس آثارًا جانبية سلبية على فروة الرأس بسبب احتوائه على مواد معينة. وقالت الدكتورة الأخصائية ألكسندرا بوريغا، المدير الإداري لمجموعة شركات NATURA SIBERICA: لا يمكن لجميع أنواع الشامبو المضادة لقشرة الرأس علاج القشرة التي يسببها أحد أنواع فطر Malassezia.

وأضافت: “توجد أنواع من الشامبو تخلق غشاء على فروة الرأس، ما يمنع ظهور وتساقط القشرة، ولكن هذا التأثير يزول عند عدم استخدام هذا الشامبو”. وأردفت: للعقار تريكلوسان المضاد للفطريات الموجود في عدد من أنواع الشامبو المضادة لقشرة الرأس، خصائص مدمرة للميكروبيوم ويؤثر سلبيًا في فروة الرأس. من جانبها، قالت الدكتورة تاتيانا كاتشانوفا، أخصائية زرع الشعر في عيادة FUE Clinic : الكبريتات التي تساعد على تكسير الدهون وشطفها جيدًا، يمكن أن تكون لها آثار سلبية مثل تهيج حساسية الجلد وتمنع لمعان الشعر. وأضافت: يبدأ مفعول هذه الأنواع من الشامبو بعد مضي 2-3 دقائق على وضعها على الشعر، وبعد ذلك يجب شطفها بماء دافئ لمنع تهيج فروة الرأس.

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