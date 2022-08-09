مقاومة الخرطوم تدعو الثوار إلى رفع درجة الاستعداد





وفق تعميمٍ صحفي.

دعت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، جميع الثوار والثائرات، إلى رفع درجة الاستعداد لمليونية الخميس.

وقالت مقاومة الخرطوم، في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء،” على جميع الثوار والثائرات في مدينة الخرطوم رفع درجة الإستعداد لمليونية الخميس الحادي عشر من أغسطس”.

والأسبوع الماضي، أعلنت تنسيقيات مقاومة الخرطوم، عن الجدول التصعيدي لشهر أغسطس.

وحدّدت مقاومة الخرطوم، بأنّ المليونيات المركزية ستكون في العاصمة المثلّثة، أيام الحادي عشر من أغسطس، والثامن عشر من أغسطس والحادي والثلاثين من ذات الشهر.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز