فتاة سعودية تعمل “وصيفة عروس” وتكشف عن المقابل المادي وتفاصيل مهمتها في يوم الزفاف





أعادت أفنان أنور مهنة وصيفة العروس “الربعية”، مجدداً إلى الأذهان بعد إعلانها عن استعدادها لتقديم هذه الوظيفة مقابل 300 ريال في جدة.

وأوضحت أنها تصاحب العروسة طوال يومها، من ذهابها إلى صالون التجميل حتى نهاية المحفل”،مضيفة أنها تتولى شأن الحجوزات، وتنسيق القاعة والضيافة، بجانب حضورها بروفة الزفة وتعديلها للأخطاء، حسب” العربية. نت “.

ولفتت إلى أنها تقوم بهذه الوظيفة مقابل 300 ريال فقط، وتعتبر هذا المبلغ مناسب.

يذكر أن المجتمع السعودي اعتاد قديماً على حضور امرأة تصاحب العروسة في ليلة زفافها وتساندها وتعينها، ونظير جهودها تتحصل على مبلغ مالي.

صحيفة المرصد