سامسونج تطلق هاتفي «جالاكسي زد فليب 4» و«جالاكسي زد فولد 4» في الإمارات





طرحت سامسونج للإلكترونيات اليوم في الإمارات الجيل التالي من الهواتف الذكية الرائدة القابلة للطي، وهما «جالاكسي زد فليب 4» Galaxy Z Flip4، و«جالاكسي زد فولد 4» Galaxy Z Fold4 المتميزان بعامل الشكل القابل للتخصيص بما يتناسب مع رغبات المستخدمين، بالإضافة إلى توفير تجارب لدعم الإنتاجية والترفيه ضمن أداء متطور من المستوى التالي.

وتواصل سامسونج مع إطلاق الجيل الرابع من سلسلة «جالاكسي زد» Galaxy Z تجاوز التوقعات لناحية توفير أحدث المواصفات على مستوى القطاع، وإتاحة الفرصة للمستخدمين للتفاعل على نحو حديث ومؤثر من شأنه تعزيز حياتهم اليومية.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: «صممت الأجهزة القابلة للطي ضمن مجموعة «جالاكسي» بناءً على فلسفة الانفتاح التي تنتهجها العلامة، ما يتيح مجموعة هائلة من الإمكانيات الجديدة وفرص التخصيص المتكاملة. وطُوِرت الأجهزة القابلة للطي من الجيل التالي بالتعاون مع شركائنا العالميين، بحيث توفر تجارب اتصالات متنقلة فريدة تلبي احتياجات مستخدمينا الأكثر ديناميكية. وتواصل الأجهزة القابلة للطي الاستحواذ على إعجاب العملاء بفضل تركيزنا المستمر على توفير أحدث الابتكارات وتعزيز ريادتنا على مستوى القطاع. لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مجرد فكرة مبتكرة إلى مجموعة من الأجهزة الاستثنائية، التي يستمتع باستخدامها الملايين من الناس حول العالم».

تجارب غير مسبوقة

ويوفر تصميم «جالاكسي زد فليب 4» تجارب استثنائية غير مسبوقة، حيث سيتمكن المستخدمون من تصوير مقاطع فيديو دون استخدام اليدين، أو التقاط صور شخصية جماعية كاملة بزوايا مختلفة عبر طي «جالاكسي زد فليب 4» جزئياً لتفعيل وضع الكاميرا المرنة FlexCam، وتعزز هذه التقنية تجارب العملاء مع تمكينهم من استخدامها عبر تطبيقاتهم المفضلة. وشهدت ميزة FlexCam مجموعة من التعزيزات بفضل التعاون مع «ميتا»، لتحسين ميزاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً، بما في ذلك «انستغرام» و«واتس آب» و«فيسبوك».

ويتيح الجهاز لمستخدميه تحقيق المزيد من الإنجازات أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك التقاط صور شخصية عالية الجودة مباشرة من شاشة الغلاف الأمامية، وذلك بفضل ميزة Quick Shot، بحيث يمكنكم الآن تسجيل مقاطع الفيديو عالية الجودة، ومن ثم الانتقال بسلاسة إلى ميزة الوضع المرن Flex لمواصلة عملية التسجيل من دون استخدام اليدين مع استمرار تشغيل الفيديو – وتعتبر هذه الميزة مثالية لمطوري المحتوى ومدوني الفيديو. ويمكن للمستخدمين الآن التقاط صور شخصية في الوضع الرأسي، ومعاينة نسبة الصورة الفعلية عند استخدام ميزة Quick Shot. ويوفر Galaxy Z Flip4 صوراً ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً واستقراراً خلال الليل أو النهار، بفضل الكاميرا التي تمت ترقيتها وتزويدها بمستشعر أكثر إشراقاً بنسبة 65%، يتم تشغيله بواسطة النظام الأساسي للهاتف المحمول Snapdragon 8+ Gen 1.

تصميم عملي

وصُمم جهاز «جالاكسي زد فليب 4» بطريقة تتيح استخدامه دون الحاجة للاستعانة باليدين، وإنجاز المزيد من المهام دون فتح الهاتف على الإطلاق. وبالتالي إجراء المكالمات والرد على الرسائل النصية وفتح قفل السيارة والتحكم في عنصر واجهة SmartThings Scene عبر الشاشة الرئيسية.

وسيتمكن مستخدمو جهاز «جالاكسي زد فليب 4» من التقاط الصور ومشاهدتها والاتصال مع العالم من حولهم لمدة أطول بعد شحن الهاتف، بفضل البطارية ذات القدرة الاستيعابية الأكبر والبالغة 3700 مللي أمبير في الساعة، وتوفر ميزة الشحن فائق السرعة المتوفرة حالياً على الهاتف الجديد، إمكانية شحن ما يصل إلى 50% من قدرة البطارية خلال 30 دقيقة، لضمان استمرارية اتصال المستخدمين حتى عند انخفاض طاقة البطارية.

واستطاعت سامسونج بفضل نظام المفاصل الأنحف، والحواف المستقيمة، والزجاج الخلفي والإطارات المعدنية اللامعة، من توفير تصميم استثنائي يعتبر الأدق من سامسونج. ويمكن للمستخدمين تخصيص مواصفات «جالاكسي زد فليب 4» على نحو متكامل، خصوصاً مع وجود Galaxy Themes على الغطاء والشاشة الرئيسية، ما يمكنهم بالتالي من تعزيز حضورهم بخطوط وأيقونات وتصاميم مخصصة. ويمكن للمستخدمين أيضاً تطوير شاشة رئيسية مخصصة، عبر استخدام تصاميم وخلفيات جديدة بتنسيقات مختلفة، مثل الصور وملفات GIF وحتى مقاطع الفيديو.

«جالاكسي زد فولد 4»… تعددية في المهام

ويعد جهاز «جالاكسي زد فولد 4» أحد ابتكارات سامسونج المتواصلة في عالم الهواتف الذكية، لطرح أكثر أجهزتها المحمولة ريادة على مستوى القطاع. ويجمع «جالاكسي زد فولد 4» خبرات سامسونج الجماعية الرائدة في تكنولوجيا الهاتف المحمول، ما مكن العلامة من تزويد المستخدمين بجهاز متطور مع مروحة من الوظائف المتزايدة سواء عند فتحه أو طيه أو باستخدام ميزة الوضع المرن. من ناحية أخرى، يعتبر Galaxy Z Fold4 أول جهاز يتم شحنه بنظام Android 12L، وهو إصدار خاص من آندرويد تم إنشاؤه بواسطة جوجل لتعزيز تجارب المشاهدة عبر الشاشة الكبيرة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي.

كما بات إنجاز المهام المتعددة أكثر سهولة من أي وقت مضى عبر الجهاز الجديد، لتمكين المستخدمين من إنجاز المزيد من المهام أثناء التنقل. ويوفر شريط المهام الجديد تخطيطاً مشابهاً لأجهزة الحاسوب، لتمكينكم من الوصول إلى تطبيقاتكم المفضلة والحديثة، كما باتت هذه العملية أكثر سهولة، بفضل إيماءات التمرير الجديدة. وبذلك يستطيع المستخدم تبديل تطبيقات ملء الشاشة على الفور، وتحويلها إلى نوافذ منبثقة، أو حتى تقسيم شاشتهم إلى نصفين كخيار آخر للقيام بالمزيد من المهام في الوقت نفسه.

وتسهم الشراكات القائمة بين كل من سامسونج وجوجل ومايكروسوفت في الارتقاء بميزة تعدد المهام إلى مستوى أعلى. وتدعم تطبيقات جوجل، بما في ذلك كروم والبريد الإلكتروني «Gmail» خيارات السحب والإسقاط، ما يسمح للمستخدمين بنسخ ولصق الروابط والصور والمزيد غيرها بسرعة من تطبيق إلى آخر. وعن طريق استخدام Google Meet، يمكن للمستخدمين الآن التواصل مع المزيد من الأشخاص أثناء الاستمتاع بالأنشطة المشتركة الافتراضية، بما في ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، أو المشاركة في الألعاب عبر مكالمة فيديو. وتستفيد مجموعة برامج «مايكروسوفت أوفيس» الكاملة و«آوتلوك» من الشاشة القابلة للطي، ما يؤدي إلى توفير المزيد من المعلومات على الشاشة، مع طرق أسرع للتفاعل مع المحتوى. وتكتمل تجربة المهام المتعددة بوظيفة القلم S Pen الذي يتيح الرسم وتدوين الملاحظات أثناء التنقل، بفضل ميزة التخزين الانسيابي داخل الغطاء بالزاوية القائمة مع غلاف القلم.

كاميرا متطورة

ويمكن للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة باستخدام كاميرا هاتف «جالاكسي زد فولد 4» بفضل العدسة المطورة باتساع 50 ميجابكسل وعدسة تكبير/تصغير المشهد حتى 30 مرة. وصممت مجموعة متنوعة من أوضاع استخدام الكاميرا، بما في ذلك خريطة التكبير التي يتم تنشيطها في نسق عرض الصور، والمعاينة المزدوجة، وكاميرا السيلفي الخلفية للاستفادة من عامل الشكل الفريد لضمان مرونة التقاط المحتوى على النحو الأفضل. وتمتد جودة التصوير الفائق إلى الليل، بفضل الحجم الأكبر للبكسلات والمستشعر أكثر سطوعاً بنسبة 23٪، وقدرات المعالجة المحسنة، بحيث يمكن تصوير المشاهد الليلية دون قلق لناحية مستويات الجودة.

وتوفر الشاشة الرئيسية مقاس 7.6 بوصات، محتوى بجودة غامرة وأكثر تميزاً، مع مستويات تحديث متكيفة بمعدل 120 هيرتز، بالإضافة إلى خاصية Under Display Camera الجديدة التي تتولى ترتيب نقاط البكسل الفرعية غير المجمعة. كما حسنت تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي الأبرز، مثل «فيسبوك» عند مشاهدتها عبر الشاشة الكبيرة لجعل المحتوى أكثر متعة. ويمكن أيضاً فتح تطبيقات خدمات البث الترفيهية المفضلة، مثل «نيتفليكس» ومشاهدتها دون استخدام اليدين مع الوضع Flex. أما بالنسبة إلى التطبيقات غير المحسنة، يمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز دون إيقاف مشاهدة المحتوى باستخدام لوحة اللمس Flex Mode الجديدة، لضمان الدقة عند الإيقاف المؤقت أو الإرجاع، أو تشغيل مقاطع الفيديو، أو تكبير وتصغير المحتوى عند استخدام الجهاز في الوضع المرن.

كما باتت قدرات الاستجابة أثناء اللعب أكثر سرعة بفضل منصة Snapdragon® 8+ Gen 1 الفائقة للأجهزة المحمولة وشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة. وتتيح الشاشة بفضل المفصل الأنحف والوزن الأخف والحواف الضيقة، فرصة التفاعل على نحو أوسع وأكثر سهولة بيد واحدة أثناء استخدام شاشة الغلاف.

تعزيز الصلابة

ويجعل توظيف ميزة Armor Aluminium وغطاء المفصل والزجاج الحصري من نوع (Corning Gorilla Glass Victus+) عبر شاشة الغلاف والواجهة الخلفية، جهازي «جالاكسي زد فليب 4» و«جالاكسي زد فولد 4» أحد أكثر الأجهزة القابلة للطي صلابة على الإطلاق. وتم تحسين متانة لوحة الشاشة الرئيسية أيضاً بالاعتماد على هيكل الطبقات المحسنة، ما يساعد على الحد من الأضرار الناجمة عن الصدمات الخارجية. وزود كلا الهاتفين بميزة IPX8 لمقاومة الماء، وتعزيز راحة بال العملاء في حال هطول الأمطار.

ويبدأ الطلب المسبق على الجهازين الجديد اعتباراً من اليوم ويبدأ سعر «جالاكسي زد فولد 4» من 4.449 درهماً، وسعر «جالاكسي زد فليب 4» من 3.799 درهماً.

البيان