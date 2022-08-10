شاهد بالصورة: بعد غياب عن الأضواء.. إكمال مراسم زواج الباشمهندس إسلام ” فتاة الاستوب”





بعد غياب إستمر لفترة من الزمن عن الساحة الأضواء وثقت بعض الصفحات على موقع” فيسيوك” لحظة إكمال مراسم زواج باشمهندس اسلام ” فتاة الاستوب” من زوجها النور الذي ذكرت بانها لم تراه منذ مغادرته للصالة بحجه العودة لها لاكمال المراسم.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) تسابق رواد مواقع التواصل الي كتابه العديد من التعليقات على إسلام خاصة بعد الترند الذي حققته بطلبها عريس والعثور عليه واختلافها سريعا بعد إتمام عقد الزواج وهروبه الى اسرته على حد قولها.

إسلام أعادت التساؤلات وسط الجمهور حول سبب رجوعها المفاجئ لزوجها الذي طلبت منه الطلاق بعد اكتشافها انه قام بخداعها.

الخرطوم:(كوش نيوز)