خمس نجوم.. تعرف على قصة أول فندق للقطط والحيوانات الأليفة في المملكة -فيديو





أصبح من الممكن لمربي القطط في المملكة السعودية ترك حيواناتهم الأليفة في فندق تم إنشاؤه خصيصًا لاستضافة هذه الكائنات.

ويقع الفندق في الرياض ويوفر لعملائه مكانًا لترك قططهم لبضع ساعات أو لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني، وفقًا لـ«العربية». وتقول مالكة الفندق، إنه الأول من نوعه من فئة الخمس نجوم الذي يوفر متنفسًا للقطط وأصحابها، كاشفة أنها تنوي افتتاح فندق مماثل للحيوانات الأخرى قريبًا.

مزمز