خطاب من”عقار” إلى مركزيّ الحرية والتغيير





بحسب ما يشير الخطاب، فإنّ الحركة الشعبية لم تفوّض شخصًا لتمثيلها في المجلس المركزيّ والمكتب التنفيذي للحرية والتغيير.

بعثت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال برئاسة مالك عقار، بخطابٍ إلى المجلس المركزيّ لقوى الحرية والتغيير، ممثليّ الحركة الشعبية في مكاتب ولجان قوى الحُرية والتغيير بالمجلس المركزي.

ووفقًا للخطاب الذي أطّلع عليه”باج نيوز”، فإنّ الحركة الشعبية لم تفوّض أيّ شخصًا لتمثيل الحركة الشعبية في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وأنّ أيّ موقفٍ سياسيّ يتمّ اتّخاذه سيكون معبّرًا فقط عنهم كأفراد.

وطالب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار في الخطاب المجلس المركزيّ بعدم التعامل مع أيّ شخصٍ كممثل للحركة الشعبية إلاّ بعد الرجوع لرئيس الحركة.

والأربعاء، كشفت تقارير صحافية، عن خلافاتٍ بين قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، مالك عقار آير، ونائبه ياسر سعيد عرمان، تتعلّق باحتفاظ أحدهما بمنصبه عضوًا بمجلس السيادة، وتبنيّ الثاني لموقفٍ معارضٍ يطالب بإسقاط الحكومة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يحتفظ رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار بمنصبه عضوًا في مجلس السيادة، بحسب اتّفاقية السلام، فيما احتفظ نائبه ياسر سعيد عرمان بمنصبه عضوًا في المجلس المركزيّ لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير”.

باج نيوز