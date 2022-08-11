بحث تحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص بالخرطوم





بحث والى الخرطوم المكلف الاستاذ احمد عثمان حمزة مع وزيرة العمل والإصلاح الاداري المكلف الدكتورة سعاد الطيب حسن فك التقاطعات بين الوزارة الاتحادية والولاية لتحسين أوضاع العاملين فى القطاع العام والخاص خاصة فيما يلي الصحة والسلامة المهنية وتدريب تأهيل العمالة للاستفادة من أصحاب المهن لزيادة الإنتاج .

والى الخرطوم أكد على أهمية زيادة التنسيق وتبادل الزيارات الميدانية بين المؤسسات الاتحادية ووحدات الولاية ذات الصلة لتطبيق التشريعات التي تعمل على حفظ حقوق العاملين ، وأوضح أن الولاية بها عدد من مراكز التدريب المهني تعمل على تخريج عمالة مهرة فى مختلف المجالات الفنية ، وطالب بتعاون الوزارة الاتحادية للإسهام في زيادة عدد المراكز الفنية بالولاية لأهمية الدراسة الصناعية لعدم وجود عمالة ماهرة ومدربة في المجال الصناعي والتقني .

وزيرة العمل والإصلاح الادارى المكلف الدكتورة سعاد الطيب حسن امتدحت جهود حكومة الولاية لتهيئة وتوفير البيئة السليمة لممارسة الاعمال فى كافة المجالات وفق القوانين والمواثيق الدولية ، وأشارت الوزيرة لأهمية الزيارات التفتيشية لمكتب العمل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية المعنية بالصحة والسلامة المهنية وأكدت أهمية تفعيل برتوكول الشراكة بين الولاية والوزارة الخاصة بالتدريب ورفع القدرات وزيادة وتأهيل مراكز التدريب المهني .

وكالة سونا