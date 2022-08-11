سلفاكير يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة





استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بجوبا اليوم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو في حضور المستشار توت قلواك ووزير رئاسة الجمهورية برنابا بنجامين والسفير السوداني لدى جوبا جمال مالك.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأمتدح نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو جهود رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت في التوصل مع اطراف السلام الى خارطة طريق لاستكمال اتفاقية السلام المنشطة معلنًا تأييده ودعمه الكامل لما توصل إليه الاطراف مشيرًا الى انه استمع الى تأكيدات من الرئيس سلفاكير بتخريج القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري تمهيدًا لدخول دفعة جديد في نوفمبر القادم .

واشار الى ان فترة العامين التي توافقت عليها الاطراف ليست بعيدة داعيا الى مواصلة الجهود لاستدامة السلام حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار مؤكدا مواصلة متابعة سير تنفيذ الإتفاق وتكثيف الإتصالات مع الاطراف كافة وصولًا الى سلام دائم وشامل.

من جانبه رحب المستشار توت قلواك بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان مشيرًا الى ان الزيارة تأتي في اطار الجهود المستمرة من الفريق دقلو لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام .

وكالة سونا