حورية فرغلي: لو هطلع في دور أعدي من قدام نبيلة عبيد أنا موافقة





تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل تعاونها الأول مع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في مسلسل من المفترض عرضه في رمضان 2023، وذلك من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت حورية فرغلي من خلال اللقاء:” هي كانت كل يوم بتكلمني قبل العملية بتاعتي بتسأل عليا قد أيه طيبة ومحترمة ومعندهاش الغيرة، انا لو هطلع في دور أعدي بس من قدمها أنا موافقة، أنا أول ما اتقال لي عن المسلسل قولت يا خبر “أيه!!” مش قادرة أصدق نفسي.

أغنية حورية فرغلي

وفي سياق آخر فاجأت النجمة حورية فرغلي الجمهور باقتحامها عالم الغناء بـ أغنية “القطة السافلة” مع مطرب الراب “جيفارا” التي طرحت من أيام قليلة، بعد اعتذار غادة إبراهيم عن تقديمها.

وأثارت أغنية “القطة السافلة” جدلًا كبيرًا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وظن البعض أنها تحتوي على كلمات جريئة من قبل حتى طرحها وتلقت “فرغلي” انتقادات واسعة عقب إعلان مشاركتها بالغناء في أغنية “القطة السافلة”.

نجمة وشاطرة وجميلة

وعلقت الفنانة غادة إبراهيم على أغنية “القطة السافلة”، وقالت:” أنا ما أعرفش الأغنية زي ما هي ولا غيرت فيها، بس هي قالت إن الأغنية قائمة على إفيه يبقى غيرت المضمون واحتفظت بالاسم بس “القطة السافلة”، لأن فعلًا لو المضمون القديم اللي جالي لا يمكن حد يعمله، أكيد طبعًا وهي مش هتعمله، ولو غيرت المضمون يبقى هي شاطرة ما شاء الله”.

وأضافت في تصريح خاص لـ فيتو: “أنا أصلًا بحب حورية وعارفة إنها نجمة وشاطرة وجميلة وصوتها حلو علي فكرة أنا بحبها أصلًا وهي مش محتاجة أي حاجة علشان تبقى ترند، وربنا يوفقها هي وجيفارا بابلو وأنا معنديش خلافات مع أي حد خالص، بالعكس لما اتعرض عليَّ الأغنية كان قبل ما تاخدها حورية بشهرين”.

العربيه نت