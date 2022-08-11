واتساب يعلن رسميا عن ميزات انتظرها الملايين تحمي الخصوصية





أعلن واتساب عن جملة من الميزات الجديدة التي تحمي خصوصية المستخدمين وقد انتظر الملايين هذه الميزات لفترة طويلة وأشار الإعلان الرسمي إلى أن شركة ميتا الأم لشركة واتساب قد أطلقت حملة إعلانية للخصوصية لتثقيف الناس حول هذه الميزات الجديدة التي تتمثل في:

التحكم في حالتك على الإنترنت

يمكنك الآن التحكم في تواجدك عبر الإنترنت من خلال تحديد من يرى عندما تكون متصلاً بالإنترنت. يمكنك إخفاء حالة الاتصال الخاصة بك من جهات اتصال محددة أو تعيينها على “نفس آخر ظهور لك” إذا كنت تريد أن يتمتع آخر ظهور لك وعلى الإنترنت بنفس مستوى الخصوصية.

يمكنك تعيين حالة آخر ظهور لك لتكون مرئية للجميع ، أو لا أحد أو الأشخاص الذين أضفتهم فقط كجهات اتصال واتساب. وإذا اخترت الخيار المسمى “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” ، فستتمكن من إخفاء حالتك من جهات اتصال محددة.

آخر ظهور لك وحالات اتصالك بالإنترنت تخبر الآخرين بآخر مرة استخدمت فيها WhatsApp وما إذا كنت متصلاً بالإنترنت. “آخر ظهور يشير إلى آخر مرة استخدمت فيها جهة الاتصال WhatsApp” ، وفقًا لوثيقة دعم WhatsApp في آخر مرة شوهدت فيها وعلى الإنترنت.

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إذا كان شخص ما متصلاً بالإنترنت على WhatsApp ، فهذا يعني أن لديهم التطبيق مفتوحًا في المقدمة على أجهزتهم ومتصلون بالإنترنت على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أنهم قرأوا رسالتك.

حجب لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة

يدعم واتساب إرسال الوسائط التي لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة قبل أن تختفي ، ولكن هناك إغفال رئيسي: لا يوجد حظر لقطة الشاشة.

سيتغير هذا قريبًا لأن أي محاولة لالتقاط صورة عرض مرة واحدة أو استخدام ميزة تسجيل شاشة iOS لتسجيل لقطات فيديو ستفشل وسيرى المستلم رسالة تحتوي “تم حظر لقطة الشاشة هذه لمزيد من الخصوصية”

يعمل حظر لقطات الشاشة فقط مع الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مرة واحدة. لا يزال من الممكن أن يلتقط أحد المشاركين لقطة شاشة لمحادثة واتساب دون إخطارك بذلك، حتى إذا تضمنت الدردشة بعض الرسائل المختفية.

لسوء الحظ، لن يمنع حظر لقطات الشاشة أي شخص من استخدام هاتف آخر أو جهاز تسجيل لالتقاط صورة لمحادثة واتساب.

وفقًا لدراسة خصوصية واتساب، يقدر 72٪ من المستجيبين أن لديهم خيار التحدث بطريقة حقيقية، لكن أكثر من 47٪ سعداء بالقيام بذلك في مساحة محمية وسرية.

إنهم يتوخون الحذر بشكل خاص عبر الإنترنت، ويصنفون الخصوصية في رسائلهم الخاصة على أنها مهمة بشكل عام مقارنة بالرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للمراجعة، يحب 51٪ من المستجيبين البقاء متخفيين عبر الإنترنت لاختيار من يحتاجون إلى التحدث معه و 91٪ من الأفراد الذين يعرفون ميزات الحظر يوافقون على أهميتها.

العربيه نت