شاهد بالفيديو.. المطربة “منى مجدي” تكشف لأول مرة قصة إصابتها بالسرطان وظهورها (صلعاء)





كشفت المطربة السودانية “منى مجدي” لأول مرة قصة إصابتها بسرطان الثدي وظهورها (صلعاء) في تصالح مع نفسها، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وقالت في مقابلة مسجلة: بأنها لاتشعر باصابتها بالسرطان، مضيفة (من اول لحظة قالوا لي فيها عندك كانسر وانا ماحاسه عندي كانسر حتى الآن) واردفت منى: (في مجتمعنا الناس بدسو الأمراض دي حاجة ما كويسة، لأنها دي حاجة من ربنا انت ما عندك يد فيها).

وأضافت (كنت متخيلها انو المرض سيعطلني من عملي، وعن حياتي الاجتماعية، ولكن دا ما حصل ابدا ما عطلني من أي حاجة، حتى في الشغل ازددت حماسا لكي اتناسا قصة المرض دا).

وحول ظهورها (صلعاء) قالت انها قصدت أن تخرج هكذا لانها لاترى هناك مشكلة في عندها شعر أو بدون شعر، لان الشعر لن يضيف في شخصيتي شيئا.

ووجهت “مجدي” نصيحة لمرضى السرطان أهم نصيحة أن يرفعوا من روحهم المعنوية، لان الحالة النفسية تساهم بشكل كبير في التشافي من المرض وتؤثر في الخلايا، وحول علاجها قالت أنها شفيت بنسبة 60% ولازالت تخضع لجرعات الكيماوي.

الخرطوم: (كوش نيوز)